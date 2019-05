Magazine Grupo GTI apresenta “Balanço” no Sesc Centro

O Grupo de Teatro GTI apresenta nesta quinta-feira, às 20 horas, o drama teatral Balanço, no Teatro do Sesc Centro. Monólogo interpretado pelo ator Bruno Peixoto (foto), a peça conta a história de Gentil, um homem do interior do Brasil que sofreu muitos preconceitos quando criança por revelar uma delicadeza atípica aos meninos de sua idade. Ingressos: R$ 8,50 (comerciári...