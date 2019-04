Magazine Grupo goiano faz espetáculo sobre Coelhinho da Páscoa

O grupo Du Caixote Cia. de Teatro apresenta nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, o espetáculo Mistérios da Páscoa. Voltada ao público infantil, a peça conta a história de um coelhinho que, triste com as pessoas por não mais se lembrarem do verdadeiro sentido da Páscoa, decide não distribuir os ovos achocolatados. Primeiro, os seres humanos precisam ret...