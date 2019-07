Magazine Grupo faz show com estímulo a brincadeiras antigas

O grupo goiano De Umbiguinho a Umbigão apresenta neste sábado, às 16 horas, o espetáculo de música popular infantil Brincar como Antigamente (foto), no Teatro Sesc Centro. No show, as crianças são convidadas pela equipe de animadores a vivenciar brincadeiras que foram resgatadas por meio de uma pesquisa entre mais de 500 alternativas tradicionais e analógicas em todo ...