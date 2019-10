Magazine Grupo faz série de apresentações de fado em restaurante Nani Medeiros, Marly Gonçalves, Ricardo Araújo e Junior Pita se apresentam no Quinta do Minho Restaurante

As cantoras Nani Medeiros e Marly Gonçalves e os músicos Ricardo Araújo e Junior Pita se apresentam no Quinta do Minho Restaurante nesta quinta-feira, sexta e sábado, sempre às 20h30, no projeto Noites de Fado. Calcado na apresentação do fado português, o evento também tem espaço para a culinária lusitana. No local, as noites de fados ocorrem em algumas ocasiões durante o ...