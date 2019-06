Magazine Grupo fala sobre diferenças Encenação tem dose dupla no Teatro Sesc Centro

O Grupo Dwik apresenta neste sábado, às 15 e às 17 horas, o espetáculo infantil A Bolsa da Raquel (foto), no palco do Teatro Sesc Centro. Por meio de texto divertido, músicas originais, cenários e figurinos que habitam o imaginário infantil, o espetáculo pretende levar crianças pequenas e as já crescidas a visitar seus questionamentos e impressões acerca das ...