O grupo Fé Menina e o pianista Fred Praxedes sobem ao palco do Teatro do Lilian Centro de Música, nesta sexta-feira, às 19h30. Batizado de Chega de Saudade, o espetáculo homenageia Tom Jobim, que morreu há 25 anos, completados no domingo (8). O repertório é formado por grandes clássicos do maestro.

O grupo Fé Feminina é formado por Bia Tavares, Gilka Martins e Mônica Maranhão, juntas desde 1995. O conjunto já foi indicado ao prêmio Caras MPB, em 2002. Já em 2009, o trio foi vencedor do Prêmio Produção, pelo Projeto Pixinguinha, o que garantiu a gravação do CD Amélia e uma temporada de shows por várias cidades de Goiás. No piano, Fred Praxedes leva sua experiência de mais de 25 anos de carreira para compor o espetáculo. O também compositor e arranjador já tocou e gravou com nomes da cena musical goiana e nacional, como Marcelo Barra, Zezé Di Camargo e Bel Maia.

Show: Chega de Saudade, com Fé Menina e Fred Praxedes

Data: Sexta-feira, às 19h30

Local: Teatro do Lilian Centro de Música - Rua 88, nº 246, Setor Sul

Ingresso: R$ 20 (inteira)

Informações: 3921-1005