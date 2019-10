Magazine Grupo Experimental encena “A Árvore da Vida” Texto se passa em um ambiente ancestral africano e aborda a formação cultural do Brasil

O Grupo Experimental de Teatro (GET) apresenta o espetáculo IGI – A Árvore da Vida nesta sexta-feira, às 19 horas, no Teatro Sesc Centro. Com classificação livre, a peça é direcionada principalmente para crianças e jovens. A obra se passa em um ambiente ancestral africano, em que o protagonista busca a folha sagrada que curará sua mãe, durante uma viagem por dent...