Magazine Grupo encena “Amo Palhaço” no Sesc Centro No texto, apresentado neste sábado, a poesia e o humor se unem, doando à vida um olhar simples e lúdico

O Grupo Imagem apresenta neste sábado, às 16 horas, no Teatro Sesc Centro, a peça Amo Palhaço (foto). No texto, a poesia e o humor se unem, doando à vida um olhar simples e lúdico. O espetáculo com linguagem circense, voltado especialmente o público infantil, tem ingressos com valores entre R$ 5 e R$ 15, de acordo com a categoria do ingresso. A classificação etár...