Magazine Grupo de rap Santa Rima faz show em pub

O grupo de rap Santa Rima se apresenta nesta quarta-feira, a partir das 21 horas, no Guardians Empório Pub. A companhia nasceu de uma parceria pouco provável, no encontro inusitado durante troca de palco de um festival. No repertório, o rap e as rimas de João Polydoro ganham vida graças às melodias de corda de Du Gomide, conhecido no cenário cultural curitibano por suas...