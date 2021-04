Magazine Grupo de k-pop viraliza na web cantando música de Gusttavo Lima Elas cantaram em português a canção 'Café e Amor'

O grupo feminino de k-pop StayC surpreendeu os fãs brasileiros, nesta quinta (15), ao cantar a música "Café e Amor", de Gusttavo Lima, no quadro World Wide Cover, produzido pelo canal 1theK. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, as integrantes do grupo, Yoon e Sieun, aparecem cantando a música em português. Na apresentação, o grupo cantou "Together", de Sia...