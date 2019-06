Magazine Grupo Comédia ao Vivo faz temporada em Goiânia Companhia se apresenta em todas as quartas-feiras de junho, em formato stand up comedy, no Teatro PUC

Sediado em São Paulo, o grupo Comédia ao Vivo (foto) faz temporada em Goiânia neste mês de junho em todas as quartas-feiras, sempre às 19h30, no Teatro da PUC. O show conta com elenco rotativo e participações de convidados do cenário stand up nacional. Um dos mais longevos grupos humorísticos em atividade do cenário nacional, a companhia tem o atual elenco fo...