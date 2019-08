Magazine Grupo Ciranda da Gente revisita clássicos Espetáculo Tudo Junto e Mistura, apresentado nesta terça-feira, passa por nomes como Vinicius de Moraes e Tim Maia

O espetáculo Tudo Junto e Misturado será apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi, pelo grupo Ciranda da Gente. O ingresso é dois quilos de alimento não perecível ou um livro literário, a serem doados por entidade filantrópicas pelo Sesi. Para assistir ao espetáculo é necessário fazer a troca de ingressos com antecedência na bilheteria do teatro...