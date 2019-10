Magazine Grupo Casa de Zoé apresenta “Meu Seridó” em Anápolis

O Grupo Casa de Zoé (RN) apresenta neste domingo, no Sesc Anápolis, a montagem Meu Seridó. A proposta do espetáculo teatral, segundo a companhia, é levar o sertão do Estado do Nordeste até o espectador, esteja ele onde estiver, com um tom nostálgico de arengas e amores. Em cerca de uma hora, 10 mil anos passam diante dos olhos o espectador. Universal ao falar da própria al...