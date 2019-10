Magazine Grupo Carmin apresenta em Goiânia premiado “A Invenção do Nordeste” Vencedor do Shell de Teatro de melhor dramaturgia será apresentado neste domingo no Teatro Goiânia

O Grupo Carmin, do Rio Grande do Norte, apresenta neste domingo, às 20 horas, no Teatro Goiânia, o premiado espetáculo A Invenção do Nordeste (foto). A apresentação está na programação do festival Goiânia em Cena, com entrada gratuita sujeita a lotação do espaço. A produção sugere a doação de um livro literário. Ingressos podem ser trocados com antecedência no Cen...