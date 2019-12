Magazine Grupo Cantoria faz show com clássicos natalinos em Goiânia Com quase 40 cantores, o coral conta com a musicista Elen Lara e realiza exibições culturais como cantatas em shoppings, praça e parques entre outros

O Grupo Cantoria apresenta a Cantata de Natal nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, no Metropolitan Mall. O coral tem como regente o tenor Damon Farias. No repertório, clássicos natalinos e canções populares como Noite Feliz, Anoiteceu e Sapatinho de Natal. Criado em 2008, o grupo é composto por vozes adultas e apresenta um repertório variado. Com quase 40 cantores, o ...