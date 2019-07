Magazine Grupo Caboclinho apresenta “Viola Cabocla” Espetáculo no Teatro Sesi resgata repertório e origens do instrumento

O grupo Caboclinho apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, o espetáculo Viola Cabocla: a História da Viola Cantada e Contada no projeto Terça no Teatro Sesi. O show mistura teatro e música, evidenciando o instrumento musical que se tornou característica do Brasil, trazido pelo jesuítas ainda no período colonial. A entrada são 2 kg de alimento não perecível ou um...