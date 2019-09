Magazine Grupo Ateliê do Gesto estreia espetáculo “Dança Boba” em Goiânia Montagem tem trabalho dos bailarinos e criadores João Paulo Gross e Daniel Calvet

Nascido da espontaneidade, “Dança Boba”, que estreia nesta semana em Goiânia, com apresentações entre quinta (19) e segunda-feira (23), no teatro do Centro Cultural UFG, é um espetáculo baseado no improviso e oferece leveza ao público, que pode inventar sua própria história sobre o que vai assistir. Os ingressos custam R$10 (inteira) e podem ser comprados antecipadamente v...