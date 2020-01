Magazine Grupo Abluesados é atração no projeto Grand Jam Banda leva ao palco repertório e experiência de duas décadas de carreira musical

A banda Abluesados é a pedida desta quarta-feira, a partir das 22 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Os músicos são a atração do Grand Jam, que trabalha nas vertentes do jazz, blues e soul music. O grupo tem 20 anos de carreira e é reconhecido na cena do blues. Até às 20 horas, os ingressos custam R$ 5, passando a valer R$ 10 após esse horário. O grupo Ablue...