Groove Quintal faz show de soul, funk, rock e MPB

A banda Groove Quintal (foto) leva soul, funk, pop, reggae, rock e MPB ao palco do Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta quarta-feira, a partir das 22 horas. Músicas de Stevie Wonder, Lulu Santos, Paralamas do Sucesso, Kings of Leon, Lenny Kravitz, Bee Gees, Bob Marley, Jon Bon Jovi, Titãs e The Killers estão no repertório. A apresentação será realizada no projeto D’Boa – Mús...