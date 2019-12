Magazine Grito de socorro Fechado e com acervo em risco, Gabinete Literário Goiano chega aos 155 anos de criação sem absolutamente nada a comemorar

Uma casa velha fechada, de pintura desgastada, algumas janelas quebradas, com mato crescendo na porta e reboco caído. Em um dos endereços mais nobres da cidade de Goiás – na esquina entre as Ruas Couto Magalhães e Coronel Joaquim Cunha Bastos –, a poucos passos das margens do Rio Vermelho, pertinho do Museu Casa de Cora e do Teatro São Joaquim, esse imóvel represe...