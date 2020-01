Magazine Gretchen ameaça processar Carlos Bolsonaro por postar foto do parto de seu neto Internautas comparam Carlos a Thammy. Deputado Helio Lopes ironizou publicação. Damares pediu respeito ao bebê

A cantora Gretchen disse na manhã desta segunda-feira (13) que vai processar o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho 02 do presidente Jair Bolsonaro, por ter postado no Twitter uma foto do parto do neto da artista, Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira. “Vc precisa da imagem do meu filho pra fazer gracinha na internet, né?”, escreveu. Chamou Carlos...