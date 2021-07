Magazine Grazi Massafera critica Bolsonaro e revela saída da Globo ao rebater seguidora Deixa de ficar do lado da Globo. Você é maravilhosa, gente boa. Abra seu olho", afirmou a internauta. Grazi então respondeu: 'não estou do lado da Globo! Inclusive, vou sair em breve. Estou do lado da minha consciência, caráter e humanidade

