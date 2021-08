Magazine Grazi Massafera confirma término com Caio Castro "O que posso dizer agora é que encerramos com todo respeito à nossa história", disse a atriz

Grazi Massafera confirmou que o namoro com o ator Caio Castro terminou. "Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados", disse a atriz. "O que posso dizer agora é que encerramos com todo respeito à nossa história". Em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo, Massafera falou também de outros assuntos, tais c...