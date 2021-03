Magazine Gravações comprometidas Rede Globo adia estreia de Um Lugar ao Sol, e Império volta ao ar após Amor de Mãe

A Rede Globo anunciou que adiou - mais uma vez - a estreia da novela Um Lugar ao Sol. A trama de Lícia Manzo entraria no ar após o encerramento de Amor de Mãe, previsto para abril. No entanto, o agravamento da pandemia fez a emissora voltar atrás.Com isso, a novela Império, exibida originalmente em 2014, vai ocupar a faixa das 21 horas novamente. Trata-se da segunda novel...