Magazine Grande final do The Voice Kids será neste domingo Programa é exibido após o Esporte Espetacular, com apresentação de André Marques e Thalita Rebouças

O Dia das Crianças é na segunda-feira, mas a grande final do The Voice Kids, que acontece neste domingo, trará uma festa antecipada para comemorar com os finalistas, elenco e seu público, que acompanhou, vibrou e torceu durante toda a temporada. Kauê Penna, Maria Eduarda Ribeiro ou Paulo Gomiz? A festa ao vivo vai apresentar quem será o grande vencedor da quin...