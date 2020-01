Magazine Grammy abre mais espaços para shows; veja os vencedores A cantora Billie Eilish dominou a cerimônia do Grammy 2020 e foi a vencedora das principais categorias

Alicia Keys veio ao palco no início da noite deste domingo (26) para começar a apresentar a cerimônia do 62° Grammy Awards no Staples Center, em Los Angeles (EUA), com a voz grave, chorosa, entremeada por pausas logo depois de a cantora Lizzo marcar território cantando Truth Hurts. Alicia falou em nome de um sentimento que circundava o ginásio em que estavam todos desde o...