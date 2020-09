Magazine Grafiteiro Fábio Gomes faz painel em homenagem à atriz Viola Davis em Trindade Artista teve obra compartilhada nas redes sociais de Viola no início do mês de setembro

O grafiteiro Fábio da Costa Gomes, de 30 anos, pintou um painel com dois desenhos da atriz estadunidense Viola Davis, na Vila Perpétuo Socorro, em Trindade, cidade localizada na Região Metropolitana de Goiânia. No dia 1º de setembro, a atriz compartilhou em sua conta no Instagram um desenho do artista brasileiro, que retrata uma jovem negra com penteado afro sendo contornado pela copa de um pé de acerola. ...