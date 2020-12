Magazine Graciele Lacerda diz que Zezé está 'desanimado e pensativo' após morte do pai "Nessas horas a gente avalia muita coisa, avalia pessoas, situações, valores. Como perdi meu pai, sei exatamente o que ele está sentindo", disse a esposa do cantor

A influenciadora digital Graciele Lacerda, 40, esposa do cantor Zezé Di Camargo, 58, afirmou que o músico ainda segue se recuperando da morte do pai, Seu Francisco Camargo, que morreu no dia 23 de novembro aos 83 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Em resposta a um seguidor por meio da ferramenta do Story no Instagram, Lacerda disse que o marido está bem, m...