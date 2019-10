Magazine Grace Venturini entoa sucessos de Cartola, Tom Jobim e Maysa Junto com os músicos Euller Santos e Marco Lima, cantora faz show em noite no Quintal do Jajá

A cantora Grace Venturini (foto) fará um show de bolero, samba-canção, bossa nova e samba de gafieira nesta sexta-feira, no Quintal do Jajá. A apresentação, que será realizada dentro do projeto Seresta de Ouro e terá início às 20 horas, também contará com Euller Santos, no violão, e Marco Lima, na percussão. O público poderá conferir canções de Cartola, N...