Magazine Grace Venturini e João Garoto no Quintal do Jajá

Para iniciar as atividades de fevereiro, o Quintal do Jajá realizará um show de samba raiz com a cantora Grace Venturini e o violonista João Garoto durante a feijoada deste sábado. A partir das 13h30, eles levarão para o público sucessos de nomes como Clara Nunes, João Nogueira, Arlindo Cruz, Nelson Cavaquinho e Beth Carvalho. Sambas de Demônios da Garoa, Ado...