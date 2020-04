Será que a gravidez deixa as mulheres mais suscetíveis ao coronavírus? Há casos de transmissão para o bebê durante o parto caso a mãe seja infectada, a amamentação deve ser interrompida? A pandemia de Covid-19 provocou muitas dúvidas nas gestantes e, o que era para ser exclusivamente o momento mais feliz da vida, agora é dividido com a aflição de quem está prestes a dar à luz. É o caso da professora universitária Carolina Zafino Isidoro, 42 anos, que acaba de completar nove meses. “O medo é que a bebê adquira a doença. Por isso, eu e meu marido estamos cumprindo a quarentena à risca”, diz.

Grávida da primeira filha, Valentina, Carolina não descuida por nenhum minuto. O contato físico com amigos e familiares está proibido, ela só sai de casa para ir às consultas e à farmácia, quase todas compras são feitas pela internet e, quando os alimentos são entregues, são higienizados. “Estamos tomando muitos cuidados. Infelizmente, as visitas à maternidade e em casa não poderão acontecer. Mas prometi fazer vídeos e manter a comunicação com todo mundo”, comenta. A influência do vírus na gravidez ainda não está clara, mas é preciso intensificar medidas de prevenção.

É o que recomenda o ginecologista e obstetra Júlio Porto. Como existem estudos em andamento sobre os riscos do coronavírus durante a gestação, mas ainda não há informações precisas que atestem que o contato com o vírus pode ou não dificultar nessa fase, é fundamental seguir os cuidados das instituições de saúde. Ele lembra da importância de lavar as mãos com frequência, manter distância, evitar tocar olhos, nariz e boca, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com o braço ou um tecido dobrado. “As grávidas precisam se cuidar da mesma maneira que a população de risco”, ressalta.

O especialista conta que o Colégio Real de Obstetrícia e Ginecologia da Inglaterra sugere que as gestantes não são mais suscetíveis ao vírus do que a população em geral, mas que a Agência Norte Americana de Controle de Doenças afirma que as grávidas fazem parte do grupo de risco pelas alterações hormonais e imunológicas. “A família do coronavírus já é conhecida; porém, a Covid-19 não tão bem e por isso existe essa discrepância de condutas das escolas médicas. A cada dia surgem novas informações científicas e é preciso evitar informações leigas que a internet distribui todos os dias”, alerta.

Parto

Não há evidências de que o novo coronavírus possa ser transmitido ao bebê na gestação, caso a mãe tenha testado positivo. No entanto, segundo a ginecologista e obstetra Mariana Stival, teoricamente o vírus pode passar pela barreira placentária. “Existem poucos casos de mães que foram infectadas e que as crianças apresentaram algumas alterações nos exames. O que ainda não se sabe é se o contágio foi dentro do útero, no momento do parto ou no contato pós-parto. Isso é uma incógnita”, comenta. Também não há casos que sugiram que a Covid-19 aumente o risco de aborto espontâneo ou de partos prematuros.

Alguns bebês de mulheres com sintomas de coronavírus na China nasceram prematuramente. Não está claro se o vírus causou esse problema ou se os médicos tomaram essa decisão. Apesar de tantas incertezas, Mariana lembra que no parto é fundamental que a equipe médica esteja devidamente protegida com os Equipamentos de Proteção Individual, como avental descartável, máscara, luvas e óculos. Outra medida importante é evitar o contato com as fezes da paciente no parto normal. “É uma forma de transmissão da doença e o descarte precisa ser feito de maneira segura”, afirma.

A especialista também não é a favor do parto domiciliar, que tem crescido pelo temor de contaminação pelo vírus. Há ainda o medo de que o sistema hospitalar entre em colapso diante do grande volume de doentes, com falta de médicos, enfermeiros, equipamentos e leitos. “Eu sou contra essa modalidade, com Covid-19 ou sem, porque se acontecer alguma complicação com o bebê eu vou precisar de um lugar com todo aparato montado e com anestesista”, conta. O fenômeno não se restringe a grávidas no Brasil. Nos EUA, país com maior número de contaminados, essa alternativa disparou.

Amamentar ou não?

Há um mês, a servidora pública Mariana Cristina de Oliveira Barros, de 31 anos, deu à luz ao primeiro filho, Raul. Um dos cuidados é com a amamentação. “Higienizo sempre as mãos antes de amamentar e mais uma série de medidas”, diz. Não há evidências de que o vírus possa ser transportado no leite materno. Segundo especialistas, os benefícios da amamentação superam quaisquer riscos potenciais de transmissão do coronavírus ao recém-nascido.

“Os estudos recentes não identificaram a presença desse vírus no leite materno e, por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria não contraindica o aleitamento desde que essa mãe, que esteja infectada, tome todos os cuidados necessários. Ela precisa fazer o uso correto da máscara, cobrindo boca e nariz, lavar bem as mãos com água e sabão e higienizá-las com álcool em gel e evitar o contato com outras pessoas em casa”, alerta a pediatra Loretta Campos.

Quando o filho de Mariana nasceu, a pandemia não apresentava números tão graves e não haviam sido iniciadas as medidas de proteção. Ela recebeu visitas na maternidade, mas, pouco tempo depois que chegou em casa, teve de seguir a recomendação de isolamento e hoje os avós e amigos têm notícias do bebê apenas por vídeo. “Nossa família, naturalmente, entendeu a necessidade de todos ficarem em seus lares”, comenta.