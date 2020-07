Magazine Grávida na pandemia

A chegada do primeiro filho da comerciante Ana Carolina Pita, de 33 anos, aconteceu em 2015 em meio ao surto de zika no País. Ela e a família acompanharam apreensivas as pesquisas e notícias relacionadas às consequências do vírus na gestação e nos bebês. “Já havíamos vivido aquilo tudo, o medo e as incertezas. Agora, estamos passando por isso com a pandemia”, conta. Ana Caro...