Magazine Governo quer mapear artistas de rua de Goiás Intuito é auxiliá-los a fazer a inscrição nos editais da Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult GO) quer fazer um levantamento de artistas que atuam nas ruas dos municípios goianos. Nesta quinta-feira (5), equipes da pasta percorrem a capital para encontrar esses trabalhadores, com o intuito de informa-los sobre os editais da Lei Aldir Blanc e capacitá-los para participar. Além de mandar agentes às ruas, a Secult GO tam...