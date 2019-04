Magazine Governo publica mudanças na Lei Rouanet; confira A principal alteração é o valor máximo por projeto: cai de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão

O Ministério da Cidadania publicou instrução normativa com mudanças na Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet –nome que será deixado de lado pela comunicação oficial do governo. A principal alteração é o valor máximo por projeto: cai de R$ 60 milhões para R$ 1 milhão. Leia a íntegra do documento publicadou na edição desta 4ª feira (24) d...