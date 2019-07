Magazine Governo estadual anuncia que vai pagar parte do passivo do Fica Durante solenidade da transferência da capital na cidade de Goiás, governador Ronaldo Caiado afirmou que será quitada dívida relativa aos premiados de 2018, no valor de R$ 388 mil

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou na manhã desta quinta-feira (25), durante a solenidade da transferência da capital na cidade de Goiás, que pagará parte do passivo do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica) de 2018. O valor que deverá ser quitado é de R$ 388 mil relativos aos cineastas e profissionais do audiovisual premiados nas mostras competitivas d...