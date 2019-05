Magazine Governo corta R$ 12 milhões em verbas para o Museu Nacional Contingenciamento do MEC afeta a UFRJ. Reduz em 21,63% o orçamento para reconstrução

Dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil (Andifes) apontam que o bloqueio orçamentário anunciado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro atingirá verbas destinadas à reforma do Museu Nacional no Rio de Janeiro, atingido por um incêndio em setembro do ano passado. Segundo os dados da Andifes, divulgados pelos ...