Governo Bolsonaro ignora alerta sobre risco de incêndio e desabamento em centro audiovisual O governo Jair Bolsonaro foi informado em agosto deste ano, mas, até agora, nada foi feito

O governo Jair Bolsonaro foi informado em agosto deste ano sobre o risco de incêndio e desabamento da estrutura e a necessidade de “isolamento imediato” da sede do Centro Técnico Audiovisual (CTAV) —mas, até agora, nada foi feito. Vinculado à Secretaria do Audiovisual, ele reúne mais de seis mil títulos, fotos e documentos do cinema nacional. Um estudo técnico encome...