Magazine Governo Bolsonaro criou condições para tragédia na Cinemateca, diz Walter Salles Diretor de filmes que marcaram a história recente do cinema nacional, como "Terra Estrangeira" e "Central do Brasil", Salles chamou o episódio de "desastre" e avaliou que não se trata de "um incidente, e sim da consequência de uma política de Estado"

"O incêndio do galpão da Cinemateca Brasileira é o resultado do desprezo e incompetência de um governo que veio para apagar a nossa memória coletiva, e não para preservá-la", afirmou ao jornal Folha de S.Paulo o cineasta carioca Walter Salles, um dos maiores do cinema brasileiro. Diretor de filmes que marcaram a história recente do cinema nacional, como "Terra Estran...