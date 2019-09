Magazine Gourmetização chega também aos açougues de Goiânia Amantes do bom e velho churrasco de fim de semana fazem compras agora nas chamadas “butiques de carne”

Carne fora do ponto, cortada de qualquer maneira e servida direto em uma velha tábua? De forma alguma. Era de se prever que o processo de “gourmetização” uma hora também chegaria ao bom e velho churrasco de fim de semana. No lugar de fogo improvisado entre tijolos, churrasqueiras elétricas de última geração. Longe do quintal, o lugar da hora é a bem decorada ...