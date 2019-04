Magazine Gosto pelo exótico

Empresária e designer de interiores – só a Casa Branca ela redecorou nove vezes – e cofundadora de uma tradicional empresa de tecidos, Iris Apfel chamou a atenção do mundo da moda aos 84 anos, quando foi tema de uma exposição, em 2005, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O gosto exótico, fora dos padrões, e sua capacidade de misturar elementos aparentemente desconex...