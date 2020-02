Magazine Gosto de Goiás: Coruja-buraqueira do Cerrado

Comum no Cerrado, a coruja-buraqueira é facilmente avistada na maior parte do País, na zona rural e mesmo nas cidades, em terrenos livres, onde escava seus ninhos no solo. Durante o dia, costuma cochilar e tomar sol sobre o galho de árvores e outros pontos elevados. A espécie de ave pesa, na fase adulta, cerca de 150 gramas. O risco de extinção, para especialistas, é ...