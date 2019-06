Magazine “Gosto de decote porque me sinto bonita”, diz Simaria Simone & Simaria foram uma das atrações mais aguardadas do primeiro dia de festival

O look ousado de Simaria que viralizou esta semana na sua festa de aniversário de 37 anos não passou despercebida no show do Festival Villa Mix. Durante a apresentação no complexo montado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, a artista fez questão de reforçar que gosta de vestir uma roupa mais sexy. “Uso decote porque amo e porque me sinto bonita. Enquan...