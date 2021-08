Magazine Gosta de trilhas? Confira dicas para escolher a mochila ideal Quem curte trilhas e expedições sabe bem a dificuldade que é escolher a mochila perfeita. Confira dicas para não errar e evitar problemas de coluna

O janeiro de 1998 nunca mais saiu da memória do empresário e praticante de esportes radicais Rogério Fernandes Borges, 51 anos. Ao lado de amigos, ele realizou um grande sonho que era escalar a montanha do Aconcágua, a mais alta das Américas, com 6.960 metros de altura e localizada em Mendoza, na Argentina. A expedição durou pouco mais de uma semana e um dos eq...