Google disponibiliza ferramenta que transforma pesquisa sobre Thanos em pó Brincadeira foi inspirada no final do filme "Vingadores"

Os fãs de Vingadores que ainda não tiveram a oportunidade de ir ao cinema assistir ao filme mais recente da franquia da Marvel não precisam se preocupar com os spoilers. Uma nova ferramenta do Google transforma pesquisas sobre o personagem Thanos em pó. Ao digitar a palavra Thanos na plataforma de pesquisa, um ícone da Manopla do Inf...