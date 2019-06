Magazine Google disponibiliza digitalmente mais de 5.000 obras de Portinari A coleção do ‘Pintor do Povo’ inclui também cartas, documentos pessoais, fotografias e visita em realidade virtual 360º à casa do artista

Todas as obras do pintor brasileiro Candido Portinari agora estão disponíveis para visitação online. Uma parceria do Google, com o Projeto Portinari e mais seis instituições culturais proporcionou a realização da coleção “Portinari: O Pintor do Povo”, a primeira retrospectiva dedicada a um artista brasileiro na plataforma. A disponibilização se dá entre vinte ...