Magazine Gonçalo Junior lança livro sobre Jacob do Bandolim, um dos mais importantes personagens do choro “Era um ritual familiar ouvir Jacob em casa. Meu pai morreu há quatro anos, e fiquei devendo esse livro a ele”, conta

Jacob do Bandolim, um dos protagonistas da história do choro, afirmava que a sua vida não interessava a ninguém e que não daria uma biografia. O jornalista Gonçalo Junior se dedicou à missão de o desmentir e está lançando por sua editora Noir o livro Jacob do Bandolim - Um Coração Que Chora. Biógrafo de personagens tão diferentes entre si quanto Assis Vale...