Magazine Goianos que assistiram pela TV à chegada do homem à Lua contam como foi a experiência A Nasa calcula que 530 milhões de pessoas assistiram à alunissagem e aos primeiros passos dos astronautas

“Atenção, senhores telespectadores do Canal 2. Queiram tomar os seus lugares a bordo da Apolo 11 e boa viagem. Pela TV Anhanguera, Canal 2, através de rede nacional de televisão organizada para a cobertura do maior acontecimento do século. Não percam esta viagem.” O anúncio publicado na capa do POPULAR de 17 de julho de 1969 dá a dimensão da enorme expectativa em Goiânia para...