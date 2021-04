Ada & Roi

Ada, a extrovertida, e Rói, o pensativo, gostam muito de desenhar e apagar. Ao lado de seus amigos de escrivaninha, eles pintam, dançam, dão gargalhadas, fazem desenhos e aprendem mensagens educativas. A série infantil Ada & Roi foi criada pela produtora goiana específica de animação Mandra Filmes e está disponível no catálogo da Amazon Prime Video. Com 13 episódios, a série apresenta temáticas sobre descobertas da infância, poesia e a importância de sentimentos, como a compreensão.

Muralzinho

No mural de um jardim de infância estão pregados os desenhos que as crianças fizeram durante a semana do folclore. Quando não tem ninguém por perto, os desenhos brincam, se aventuram e aprendem coisas novas todos os dias. A série infantil disponível no YouTube e criada por Paulo Miranda tem no elenco nomes como os atores Julio Vann e Carlos Magno.

Dias Vazios

No longa-metragem Dias Vazios, o cineasta Robney Bruno Almeida usa a paisagem de Silvânia para adaptar o romance Hoje Está um Dia Morto, do escritor goiano André de Leones. No filme, Jean (Vinícius Queiroz) é um jovem revoltado, que não suporta a cidade onde vive, e namora Fabiana (Nayara Tavares). Dois anos após o desaparecimento do casal, outro garoto decide escrever um livro sobre o episódio. Obcecado pela história de Jean e Fabiana, Daniel (Arthur Ávila) busca por pistas sobre o que aconteceu com eles, de forma que possa concluir seu livro. O filme está disponível no YouTube e no Google Play.

Comeback

Último filme do ator Nelson Xavier antes de sua morte, em 2017, Comeback foi rodado em Anápolis, cidade natal do cineasta Érico Rassi. A produção retorna às memórias de Amador, ex-pistoleiro aposentado que leva uma vida solitária. Um dia, é procurado pelo neto de um antigo amigo, que deseja trabalhar com ele devido a sua fama. Amador logo o coloca como ajudante de sua atual atividade, o transporte de máquinas caça-níqueis para bares próximos. O filme está no catálogo do YouTube, Amazon Prime Video e do Google Play.

Júlio e Verne

Julio e Verne são irmãos gêmeos e geniais, adoram explorar novos lugares e conhecer mais sobre as coisas. Juntos com Soneca, um bicho-preguiça mágico, eles viajam para qualquer época e lugar da história ajudando os amigos a superar as fases difíceis da infância. A série da Mandra Filmes está disponível nos catálogos da Vivo Play e no Netgeo Kids e apresenta narrativas educativas sobre história, geografia e conhecimentos gerais.