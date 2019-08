Magazine Goianos famosos contam quais lições aprenderam com os pais Personalidades listaram aprendizados que herdaram daquele que foi o primeiro amigo e que carregam para a vida

Cair, levantar e recomeçar. Três verbos simples, mas que exigem de quem pratica segurança e preparo normalmente conquistados com os responsáveis por guiar os primeiros passos da vida. Todo mundo sabe que a chegada de uma criança muda muita coisa na vida de um homem: as prioridades, as necessidades e, claro, a rotina. Mas talvez a mudança mais profunda seja a ...