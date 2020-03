Aos 51 anos, a aposentada Roberta Borges da Silva acostumou-se a uma rotina acelerada: todos os dias faz academia no prédio onde mora, leva e busca o filho na escola e faz compras no supermercado. Desde sexta-feira, ela precisou mudar de frequência ao seguir com a família para uma chácara em Nova Veneza, seguindo orientação de isolamento para reduzir o risco de contágio do novo coronavírus. Assim como ela, muita gente vem buscando refúgio longe da cidade. “Mesmo assim, estamos com muito medo”, conta.

A decisão pelo isolamento foi tomada principalmente para proteger os pais, os aposentados Dério José da Silva, de 88 anos, e Rosenda Maria Borges da Silva, de 77 anos, que são mais vulneráveis ao vírus. Como eles moram em apartamento, o medo era de pegar a doença no elevador, na maçaneta da porta ou pelo contato físico familiar. “Era arriscado ficar em casa. A melhor forma de protegê-los foi se mudando temporariamente para a nossa chácara. A nossa ideia é ficar aqui até o final de abril ou início de maio”, acredita Roberta.

Na chácara, eles criaram uma rotina de atividades. Caminhada, colher frutas e jogar cartas vêm ocupando quase todo o tempo da família. “Tem muita coisa para fazer e não ficamos parados”, garante Roberta. “Como, durmo, tomo banho, limpo o chão e jogo baralho. É basicamente o que faço todos os dias. É uma mudança muito grande. Na minha casa, saía para conversar com os amigos diariamente e fazia atividade física por 40 minutos na rua. Agora é isso. Estamos fazendo o possível e o necessário para passar por isso”, conta Dério.

Roberta tem consciência de que apenas o isolamento não é suficiente para evitar a transmissão do vírus. É preciso manter os mais altos padrões de limpeza e higiene, como lavar as mãos frequentemente, evitar contato das mãos com o rosto, a boca e o nariz e usar álcool gel. “Sou uma fiscal linha-dura aqui. Toda hora pergunto se todos tomaram esses cuidados. Mesmo nessa vigilância paranoica estou com medo”, reconhece. No isolamento, com ela e os pais estão os dois filhos, Pedro Henrique, de 24 anos, e João Ricardo, de 13 anos.

Precaução

Quem também preferiu o isolamento social para proteger a família foi a comerciante Dorotéia Andrade, de 55 anos. Desde quinta-feira, ela, ao lado da mãe, Adélia Ferreira Andrade, 76 anos, e da tia, Divalda Ferreira Andrade, 75 anos, foram para a chácara em Barro Alto. “Se não fosse por elas, eu não viria para a roça e ficaria presa em casa. Estou com muito medo, mas temos fé de que esse momento vai passar”, comenta. A previsão inicial delas é passar 15 dias longe de Goiânia, mas, caso seja necessário, vão esticar por pelo menos um mês.

“A gente comprou o que dava para trazer. O carro veio lotado, mas não exageramos porque é preciso pensar no outro”, ressalta. O mais difícil nesse momento de isolamento social é planejar uma nova rotina, o que é aconselhado por especialistas. Dorotéia conta que levou para a chácara livros e mandou arrumar a antena de TV para assistir filmes e novelas. “É horrível para quem mora na cidade, tem uma rotina e de repente se vê com o tempo passando mais devagar pela falta do que fazer. Aqui a gente não tem internet”, comenta.